Tötet Bismarck!

Bismarck starb 1898 und ist bis heute tot. Aber er lebt fort in den Köpfen der Deutschen und in Gestalt der Bismarck-Denkmäler, von denen es noch immer ca. 700 gibt: Ziemlich viel für einen Typen, der für die Welt zum Verhängnis wurde. Mit Otto von Bismarck begann jene Abwärtsentwicklung, die Wilhelm II. beschleunigte und die mit Adolf Hitler in der Katastrophe endete. »Der Kurs bleibt der alte, und nun voll Dampf voraus!« befahl der ebenso eitle wie blinde Kaiser am 22. März 1890, kurz nach Bismarcks Rücktritt als Reichskanzler, und so kam es dann auch: Zwei Weltkriege und ein Terrorregime zeugen von dem, wofür Bismarck die Grundlage schuf.

Es musste die Welt sein

Drei Kriege hat Bismarck angezettelt: 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870 gegen Frankreich. Das Ergebnis, für das er über Leichen ging, war wie gewünscht die Gründung des Deutschen Reichs 1871, das die Voraussetzung war, um im 20. Jahrhundert Europa und die Welt in den Abgrund f...