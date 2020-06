»Grüne Zone« als Ziel

Sarah Qadir will nicht nur ein paar Rechte mehr, sie will ein anderes Land, einen anderen Irak. Und sie will, dass sich die Gesellschaft ändert: »Gerade während der Coronakrise hat sich wieder gezeigt, dass Frauen massiv unterdrückt werden und von familiärer Gewalt betroffen sind«, sagt Qadir. Deshalb ist sie seit Monaten auf dem Tahrir-Platz, einem der größten Plätze Bagdads, der seit Oktober vorigen Jahres von Protestierenden mit Hunderten Zelten besetzt ist. Die Coronakrise hat die Protestbewegung für einige Wochen lahmgelegt, aber jetzt erhält sie erneuten Zulauf.

Auf dem Platz kommen die Menschen zusammen. Hier stehen Gemeinschaftsküchen, Zelte für Bildung und solche für medizinische Betreuung. »Viele Frauen leisten medizinische Versorgung oder halten die Versorgung der Protestcamps am laufen«, erklärt Qadir. »Aber immer öfter sieht man jetzt auch Frauen an der Front.« Mit Front meint die Aktivistin die Straße und die Barrikaden, die Orte, an denen d...