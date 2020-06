Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sonntagsdienst durch Hintertür Bundesweite Gesundheitswoche bei Amazon: Verdi fordert Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen Bernd Müller Beschäftigte des Versandriesen Amazon fordern: »Schluss mit Arbeit, die krank macht.« Gestern startete die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an allen Konzernstandorten ihre bundesweite Gesundheitswoche. Ziel ist ein Tarifvertrag, der gute und gesunde Arbeit im Unternehmen ermöglicht. Dabei geht es nicht nur um die Folgen der Coronakrise, sondern auch um Versuche des Unternehmens, die Sonntagsarbeit wieder einzuführen. Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter der Gewerkschaft für Einzel- und Versandhandel, kritisierte in einer Erklärung: »Die Gesundheit der Beschäftigten wird bei Amazon in fahrlässiger Weise der Profitgier untergeordnet.« Das werde während der Coronapandemie besonders deutlich – aber nicht nur. Viele Beschäftigte berichteten demnach von fehlenden Abstandsvorkehrungen und zunehmenden Fällen von positiven Tests auf Corona. »Gesundheitsschutz wird aber auch sonst nicht großgeschrieben bei Amazon«, wirft Akman dem Onlinehändler vor. Corona zeige d...

