Stimmungskanone des Tages: Horst Seehofer

Am 15. Juni erschien im Fachblatt der hauptstädtischen Gender-Taliban Taz ein Text, in dem das größte Menschheitsproblem neben richtiger Setzung von Unterstrich, Doppelpunkt oder phallischem I erörtert wurde: Was soll mit der Polizei passieren, wenn sie abgeschafft ist? Die Frage, was mit etwas geschieht, wenn es nicht mehr ist, wird vor allem von Fachleuten fürs Jenseits erörtert, in der Taz – Platzhalterin für berufsanfängerische Esoterik – lautete die Antwort: »Mülldeponie«, »auf die Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind« – der gewohnte alternative Humanismus,...