»Rote Linie« erreicht

Ist die Zeit der Narrenfreiheit im Libyen-Krieg für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorerst vorbei? Im Frühjahr ermöglichte die Unterstützung Ankaras den Truppen der »Nationalen Konsensregierung« (GNA) in Tripolis, die Belagerung der Hauptstadt durch den abtrünnigen General Khalifa Haftar zu durchbrechen und zur Gegenoffensive überzugehen. Seit Ende Mai die verbliebenen Stützpunkte Haftars im Westen des Landes gefallen sind, ziehen sich seine Truppen in Richtung Osten zurück, wo sich seine Hochburgen und die Gegenregierung des »Repräsentantenhauses« in Tobruk befinden.

Der Vorstoß der GNA-Truppen wäre ohne das offene Eingreifen mit Hilfe türkischer Drohnen und Tausender Söldner undenkbar gewesen. Es wendete das Kräfteverhältnis zuungunsten Haftars, dessen Machtanspruch wiederum vor allem von der tatkräftigen militärischen Unterstützung Ägyptens und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) herrührt. Die neue Rolle Ankaras als treibende Kraf...