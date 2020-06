Miese Tricks

Nicht allen Schülern fällt der Unterrichtsstoff zu. Darum sollen Lehrer ihn altersgerecht vermitteln. In Coronazeiten muss das online laufen. Doch dazu braucht es technische Geräte, über die viele arme Familien nicht verfügen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (NRW) sah den Mangel. 150 Euro müssten die Jobcenter betroffenen Kindern für einen Laptop oder ein Tablet gewähren, damit diese nicht abgehängt würden, urteilte es im Mai. Das Jobcenter Wuppertal denkt offenbar nicht daran, sich an den Beschluss halten: Zwar bekundete die Behörde in einem Schreiben an den Erwerbslosenverein Tacheles zunächst, man sehe den Bedarf und werde das Urteil befolgen. In einer internen Dienstanweisung, die dem Verein zugespielt wurde, pocht das Jobcenter hingegen auf hohe Hürden. Diese habe es extra eingebaut, um es den Antragstellern so schwer wie möglich zu machen, an die Unterstützung zu gelangen, stellt es klar.

So hat das Jobcenter eigens eine Schulbescheinigu...