In Berlin wird einem nicht nur geraten, in Coronazeiten die Vögel zu füttern, sondern auch, ihnen Körner und keine Brotreste zu geben. Überdies gibt es hier mehrere Einrichtungen, die kranken oder verletzten Tauben helfen, und sechs Taubenschläge an Bahnhöfen, wo man sie anständig füttert und tränkt.

Der nichtpraktizierende Jurist Guido Rohrer meinte, sich zur Gesetzeslage in bezug auf das Taubenfüttern im allgemeinen und an seinem Wohnort Gelsenkirchen im besonderen auszukennen. Aber eventuell hat er sich geirrt. Der Tierfreund verfüttert im Monat etwa einen Zentner Körnerfutter an die Tauben der Stadt, dabei gilt dort ein Fütterungsverbot. In der Lokalausgabe der WAZ wurde dieses als »ethischer Tierschutz« bezeichnet und Taubenscheiße für die »Zerstörung von Eigentum« verantwortlich gemacht. Es wurde auch dazu aufgefordert, Taubenfütterer polizeilich zu melden.

Rohrer meint: »Das ist ein Aufruf zur Denunziation von Leuten, die die Tauben nicht langsam v...