Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gegen Stimmungsmache Arbeitskosten: Gewerkschaftsnahe Studie belegt lediglich Mittelfeldplatz der BRD Konzernspitzen und Unternehmerverbände lamentieren oft: Die Arbeitskosten hierzulande seien viel zu hoch, würden Investitionen und die wirtschaftliche Entwicklung hemmen. Zu den Arbeitskosten zählen neben dem Bruttolohn die sogenannten Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen, Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung sowie als Arbeitskosten geltende Steuern. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung widerspricht der Kapitalseite und legte am Mittwoch eine neue Studie unter ...

