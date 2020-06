Die Wahrheit über den 33. Spieltag

Die letzten beiden Spieltage der Bundesliga habe ich immer besonders geliebt. Endlich alle Spiele zu gleichen Zeit am Samstag nachmittag. Alles oder nichts. Weil meine Eltern keinen Fernseher hatten, hing ich am Radio. Die Kommentatoren schienen mir wie Zauberer. Aus nichts als Worten ließen sie das Spielgeschehen entstehen. Mein Großvater nahm mir dann die Sportschau auf Videokassette auf, so dass ich beim nächsten Besuch das Geschehen vom Spieltag nachschauen konnte. Und doch hielt ich die Radioreportage für die höhere Kunst. Mit Bildern war auch nett, aber irgendwie fast schon zu einfach. Schalkes Nahezumeisterschaft vor fast zwanzig Jahren erlebte ich vorm kleinen Transistorradio meiner Großmutter. Und Bayerns Sieg im Elfmeterschießen des Champions-League-Finales verfolgte ich wegen der um die schulischen Leistungen besorgten Eltern noch bis kurz vor Mitternacht bei auf minimale Lautstärke gedrehtem Radio unter der Bettdecke. Ich hoffe, die Bundesliga...