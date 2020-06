Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nach 72 Sommern Gerade in Freiheit nach 41 Jahren Knast, erliegt »Move«-Mitglied Delbert Africa seinem Krebsleiden Mumia Abu-Jamal Er wurde als Delbert Orr geboren, aber die Welt kannte ihn als Delbert Africa und als prominentes Mitglied der revolutionären Naturalistengruppe »Move«. Während der 1970er Jahre war Delbert in Philadelphia das wahrscheinlich bekannteste und meistzitierte Mitglied der Gruppe. Als einer der Älteren bei »Move« wusste er die Medien zur Verbreitung von Nachrichten zu nutzen und so die Ziele von »Move« bekanntzumachen. Sein für die ländliche Umgebung Chicagos typischer Akzent und seine druckreif gesprochenen klugen Wortspiele machten seine Aussagen interessant für die Medien. Ich bedaure es sehr, heute mitteilen zu müssen, dass Delbert Africa, der erst am 18. Januar dieses Jahres nach 41 Jahren Gefängnis seine Freiheit wiedergewonnen hatte, vor wenigen Tagen seinen Kampf gegen seinen verheerenden Krebs verloren hat. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Im August 2019 war Delbert »wegen einer nicht näher bekannten Erkrankung« als Notfall vom Knast in eine nahege...

