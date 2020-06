Der sowjetische Anteil

Erinnerungspolitik ist eine schwierige und zähe Angelegenheit. Ist vom mustergültigen Umgang der Deutschen mit ihrer eigenen Geschichte die Rede oder sogar davon, dass sie es damit übertreiben würden, muss man misstrauisch sein. Allzuschnell ist vergessen, dass es etwa ein jahrzehntelanger Prozess war, bis man auch in Westdeutschland die Selbstverständlichkeit anerkannte, dass der 8. Mai 1945 ein »Tag der Befreiung« war. Vergessen auch, dass sich eine solche Wahrnehmung auch wieder ändern kann, folgte doch gestern wie heute auf fast jede Erwähnung des sowjetischen Anteils an dieser Befreiung ein großes »Aber«.

Da ist es um so bedauerlicher, dass des 75. Jahrestags des Kriegsendes nur sehr eingeschränkt gedacht wurde. Während des Coronashutdowns schienen keine Ehrveranstaltungen möglich. Nun hat das Russische Haus der Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst die Initiative ergriffen: Am Dienstag wurde...