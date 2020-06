Xi Jinping des Tages: Kim Jong Un

Das Blumenkohlgericht »Gobi Manchurian« ist fester Bestandteil der indischen Küche. Es wird in zwei Schritten zubereitet: Zunächst wird das Gemüse in einer würzigen Teigmischung gewendet und dann frittiert. In einem nächsten Schritt wird der Blumenkohl dann in einer Soja-Chili-Sauce unter anderem mit feingehackten Zwiebeln, Paprika und Knoblauch sautiert.

In den vergangenen Tagen genoss das Gemüse in Indien eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit. Sozialminister Ramdas Athawale rief nämlich am Donnerstag dazu auf, wegen der Grenzstreitigkeiten mit Beijing chinesisches...