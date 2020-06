»Kollegen standen nicht nur sprichwörtlich im Regen«

Am Dienstag begann vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main der Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Aufgrund der Coronabedingungen hieß es für Medienvertreter Schlange stehen: Nur 19 von 200 akkreditierten Journalisten konnten letztlich ihrer Arbeit nachgehen. Was halten Sie davon?

Unsere Befürchtungen haben sich zumindest für den Tag des Prozessauftakts bewahrheitet. Wer die Bilder gesehen hat, wie Kolleginnen und Kollegen in der Nacht zum Dienstag nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich im Regen standen, der muss sich die Frage stellen, ob dies eine angemessene Art ist, Journalisten ihre Arbeit machen zu lassen.

Die Frankfurter Rundschau berichtete, fast ausnahmslos hätten »von den wenigen Medien, die sich das noch leisten können«, bezahlte Platzhalter vorm Gerichtsgebäude übernachtet, um morgens ihren Platz an ausgeschlafene Medienvertreter abzutreten. Ist das zukunftsweisend?

Ich frage mich, wie so et...