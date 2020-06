Mr. & Mrs. Smith

Wir beginnen mit einem kleinen Klassiker, der der Beginn einer großen Liebe war, angeblich: zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt. Hier sehen wir schon das Ende einer Beziehung: Nach sechs Jahren Ehe haben sich John und Jane nur noch wenig zu sagen. Jeder hütet ein Geheimnis vor seinem Partner: Sie sind beide hoch erfolgreiche Auftragskiller, arbeiten allerdings für konkurrierende Organisationen. Das Versteckspiel fliegt auf, als sie aufeinander angesetzt werden. Nun führen sie einen Ehekrieg mit jeder Waffe, die ihnen in die Hände fällt. Und das ist immer noch spektakulär. USA 2005.

RTL 2, 20.15 Uhr

Nylons und Zigaretten

1944, in der Normandie: In den Camps der US Army werden junge Französinnen als Ehefrauen für GIs angeworben und auf die Reise in die ...