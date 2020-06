Trumps Geschäft

Die veröffentlichte Meinung behelligt zur Zeit ihre Nutzer ausgiebig mit dem, was Donald Trump und Co. ins Schaufenster stellen. Verkaufsschlager ist hierzulande der von ihm angekündigte Teilabzug der US-Truppen, mit dem die Bundesrepublik (»worst abuser – schlimmster Missbraucher« der US-Handelsbeziehungen) zu bestrafen sei. Platz zwei eroberte soeben Exsicherheitsberater John Bolton. Der schreibt in seinem neuen Buch über die Zeit mit dem obersten Befehlshaber, dieser habe u. a. »einen NATO-Austritt ernsthaft erwogen« (dpa).

Allerdings: Kein deutscher Regierungsvertreter zeigt sich besorgt, dass z. B. die globale US-Drehscheibe Ramstein, die Stuttgarter Führungszentrale für US-Aktionen in Afrika oder gar die in der Eifel gelagerten US-Atomwaffen woandershin verschwinden. Der von der Linkspartei im Umlauf gebrachte Witz, Trump solle sein atomares Arsenal gleich mitnehmen, bleibt einer. Ähnlich geht es dem Vorschlag...