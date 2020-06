Zum Inhalt dieser Ausgabe | »13 Personen sollen einen Schirm geworfen haben« Nach Protest gegen »Identitäre Bewegung« in Wien sitzen Antifaschisten auf der Anklagebank. Ein Gespräch mit Rosa Czerny Johannes Greß Im Oktober 2018 organisierten Antifaschistinnen und Antifaschisten eine Protestaktion gegen die sogenannte Identitäre Bewegung, kurz IB, in der Wiener Innenstadt. Sie und ein Dutzend weitere Beteiligte stehen nun vor Gericht. Was ist damals passiert? Die IB versuchte 2018, mit Infoständen, sogenannten patriotischen Zonen, vermehrt Präsenz auf den Straßen zu zeigen. Dazu muss man wissen: Es ist bekannt, dass diese Gruppe rechtsextrem und neofaschistisch ist. Zudem ist die IB in den letzten Jahren auch durch körperliche Gewalt, durch gezielte Angriffe auf Antifaschistinnen und Antifaschisten aufgefallen. Wir wollten uns im Herbst 2018 an einem Protest beteiligen, bei welchem wir den IB-Infostand mit bunten Regenschirmen umstellten, um die Rechten sozusagen symbolisch abzuschirmen. Damit wollten wir zeigen, dass wir uns ganz klar gegen diese menschenfeindliche Ideologie positionieren. Aber soweit kam es nicht. Die Polizei schnitt uns den Weg ab – und schützt...

