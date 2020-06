Schleppende Verfolgung

In Rom ist am Dienstag nach fünfeinhalbjähriger Haft der faschistische Terrorist und Mafiaboss Massimo Carminati freigelassen. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, musste der 62jährige entlassen werden, weil die Frist für seine Untersuchungshaft abgelaufen war. 2017 war Carminati in einem Korruptionsprozess als Chef einer von ihm gebildeten »Mafia Capitale« angeklagt und zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein schwereres Urteil wäre erfolgt, wenn man ihm Verbrechen in Verbindung mit der Mafia hätte nachweisen können, das war aber angeblich nicht möglich. So wurde die Strafe reduziert und dann in erster Instanz wieder aufgehoben. Ein neuer Prozess ist bislang nicht angesetzt worden.

Wie ANSA am Donnerstag meldete, hat die Staatsanwaltschaft bei der Freilassung angeordnet, dass Carminati seinen Wohnsitz in der Gemeinde Sacrofano nördlich von Rom nicht verlassen darf. Es wird erwartet, dass der Beschuldigte nach Anberaumung eines neuen P...