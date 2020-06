Schluss mit Telefonhotline

Mehrere Experten haben die Rückkehr der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) in gemeinnützige Trägerschaft gefordert. Bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags am Mittwoch schätzten es sechs der sieben geladenen Sachverständigen rückblickend als Fehler ein, die in gesetzlichem Auftrag tätige Anlaufstelle für in Gesundheitsfragen Hilfesuchende einem gewinnorientierten Unternehmens anvertraut zu haben. Tags zuvor waren Inhalte eines vertraulichen Prüfberichts des Bundesrechnungshofs (BRH) publik geworden, in dem der UPD nicht eingelöste Leistungsversprechen und Geldverschwendung angekreidet werden. Auch die Finanzprüfer empfehlen deshalb eine Neuaufstellung in öffentlicher Zuständigkeit, etwa in Gestalt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Zur Erinnerung: Die bis dahin zivilgesellschaftlich organisierte UPD war 2016 an die Callcenterfirma Sanvartis übergeben worden, einen Dienstleister der Krankenkassen. Vor ...