Dem Wahnsinn die Stirn bieten

Wenn an diesem Sonnabend in mehreren deutschen Städten erneut gegen steigende Mieten und Wohnungsnot demonstriert wird, dann mangelt es nicht an klaren Forderungen: Mietschulden sollen erlassen, Wohnungskonzerne vergesellschaftet und Zwangsräumungen sowie Kündigungen verhindert werden. Das jedenfalls postuliert das »Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn«. Auch wenn die Coronapandemie die Aufmerksamkeit in den zurückliegenden Monaten auf andere Probleme gelenkt hatte, so zeigt sich mittlerweile einmal mehr, wie elementar das Wohnen – Stichwort: »Bleiben Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit doch einfach zu Hause« – und wie groß die Sprengkraft dieser sozialen Frage in Zeiten von explodierenden Mieten und sprudelnden Gewinnen der Immobilienkonzerne ist.

Dass man das auch anders sehen und die Verhältnisse auf den Kopf stellen kann, bewies eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage, die vom Maklerunternehmen Engel & Völkers und dem Investmentkonzern...