»Bußgelder oft für eher marginale Verstöße«

Wie andere Bundesländer auch hat Hamburg zur Bekämpfung der Coronapandemie eine Eindämmungsverordnung erlassen und Bußgelder für Verstöße verhängt. Die Bürgerschaftsfraktion von Die Linke hat dazu jüngst eine Anfrage gestellt. Was hat die ergeben?

Laut der Antwort des Senats wurden mit Stand vom 26. Mai in Hamburg 6.653 Bußgeldbescheide wegen Verstoßes gegen die Verordnung erlassen. Die dadurch erzielten Einnahmen belaufen sich auf rund 320.000 Euro. Uns fiel auf, dass diese vor allem gegen Privatpersonen verhängt wurden. Den größten Batzen machen Bußgelder für Aufenthalt im öffentlichen Raum in Begleitung von mehr als einer Person aus. Da ist der Regelsatz 150 Euro. Es wurden in rund 5.000 Fällen mehr als 208.000 Euro an Bußgeldern verhängt.

Welche Handlungen wurden noch auf diese Weise bestraft?

An zweiter Stelle steht das Nichteinhalten des Abstandsgebots mit rund 887 Fällen und rund 27.700 Euro Bußgeldern. Dann folgt das verbotswidrige Betreten von Sp...