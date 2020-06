Wirtschaftskrieg statt Wiederaufbau

Mit neuen Sanktionen erhöhen die USA den Druck auf die syrische Regierung. Seit Mittwoch ist das sogenannte Caesar-Gesetz in Kraft, in dessen Rahmen US-Außenminister Michael Pompeo eine erste Liste von 39 Zielpersonen und Unternehmen bekannt gab. Betroffen sind überwiegend Angehörige der Familie des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad und der Unternehmerfamilie von Mohammad Hamsho. »Jeder, der mit irgendeiner dieser Personen oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen Geschäfte macht, riskiert selber sanktioniert zu werden«, so Pompeo am Mittwoch. In Erwartung weiterer wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen und Blockaden hat die syrische Währung bereits seit Anfang Juni stark an Wert verloren. Die Preise für Lebensmittel und Medikamente sind enorm gestiegen, Fleisch und Milchprodukte stehen bei den meisten Syrern seit langem nicht mehr auf dem Speisezettel. Bereits vor dem Inkrafttreten des »Caesar-Gesetzes«, hatten Betriebe des Landes die Katastrophe kommen ...