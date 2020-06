Corona deglobalisiert

Nicht nur Urlauber konzentrieren sich in der globalen Coronapandemie verstärkt auf das Inland. Auch die großen Investoren zieht es zurück auf die Heimatmärkte. So erwartet die UN-Handelsorganisation UNCTAD für das laufende Jahr laut ihres am Dienstag in Genf vorgelegten Investitionsberichts einen Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen um 40 Prozent. Damit beschleunige sich in der Krise ein Trend, der schon zuvor bestand. Vertreter der Organisation sprechen von einer »massiven Umwälzung der Weltwirtschaft«.

Das gilt um so mehr, weil laut Studie nicht anzunehmen ist, dass der gegenwärtige Trend schnell wieder umgekehrt werden kann. Auch ohne Corona sei das Volumen der grenzüberschreitenden Direktinvestitionen bereits in den Jahren 2017 und 2018 rückläufig gewesen. Im vergangenen Jahr habe es einen kleinen Zuwachs von drei Prozent gegeben, wovon allerdings nur die hochindustrialisierten Staaten im »globalen Norden« profitieren konnten. In den weniger...