Schlag gegen Propaganda

Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat am Dienstag um 14.49 Uhr Ortszeit das erst im September 2018 eingerichtete gemeinsame innerkoreanische Verbindungsbüro in ihrer Grenzstadt Kaesong gesprengt. Damit verschärfen sie die Spannungen auf der Halbinsel, nachdem die politische Führung bereits in den vergangenen Tagen damit gedroht hatte, sich wegen antikommunistischer Propaganda aus dem Süden zu revanchieren.

Die DVRK ergriff diese Maßnahme, weil es die Regierung in Seoul unter Präsident Moon Jae-In versäumt hat, Überläufer und erzreaktionäre südkoreanische Aktivisten daran zu hindern, wiederholt Heißluftballons mit Flugblättern über die Grenze zu senden. Bereits am vergangenen Samstag abend hatte Kim Yo-Jong, erste stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der regierenden Partei der Arbeit Koreas (PdAK), in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Mitteilung erklärt: »Ich fühle, dass es höchste Zeit ist, mit de...