Zum Inhalt dieser Ausgabe | Viel Schatten, wenig Licht Weiter Stimmungsmache gegen Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Lob für »rot-rot-grünen« Entwurf zur Novellierung des Polizeigesetzes Markus Bernhardt Kurz vor der Innenministerkonferenz in Erfurt haben die Landesinnenminister von Baden-Württemberg und Bayern erneut scharfe Kritik am Anfang dieses Monats beschlossenen Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) geübt. Die Regierungen beider Bundesländer sind noch immer ausgesprochen verärgert darüber, dass vor allem sogenannte Minderheiten nunmehr mittels des neuen Berliner Gesetzes explizit vor Diskriminierungen und Übergriffen durch Polizei, Behörden und öffentlichen Dienst geschützt und auch entschädigt werden sollen. Ausgerechnet Thomas Strobl (CDU), seines Zeichens Landesinnenminister der von Bündnis 90/Die Grünen geführten Landesregierung von Baden-Württemberg, warf am Montag erneut die Frage auf, ob es weiterhin verantwortbar sei, Polizisten zu Unterstützungseinsätzen nach Berlin zu entsenden. Zugleich bezeichnete er die neue Gesetzgebung als »fast schon eine Umkehrung des Rechtsstaats, indem jetzt Polizeibeamte auf einmal ihre Unschuld beweisen müss...

Artikel-Länge: 4097 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen