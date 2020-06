»Phase beinharter Verteilungskämpfe droht«

Schon vor der Pandemie befand sich die Industrie in Deutschland in der Rezession. Die Coronakrise trifft die Wirtschaft nun mit voller Wucht. Wie nehmen Sie die Stimmung in den Belegschaften wahr?

Die Beschäftigten sind stark von der Krise betroffen. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind mittlerweile rund sieben Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit – davon fast die Hälfte in der Metall- und Elektroindustrie. Das ist mit erheblichen Einkommensverlusten verbunden. Hinzu kommt die Infektionsgefahr in den Betrieben, die trotz Arbeitsschutzstandards nie gänzlich auszuschließen ist. Schließlich haben sich für viele Beschäftigte die Arbeitsbelastungen erheblich erhöht. Kurzum, viele nehmen die Wirtschaftskrise auch als Krise der eigenen sozialen Existenz wahr.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, muss sich die IG Metall auf geringere Mitgliederbeiträge in Höhe von 21 Millionen Euro einstellen. Inwieweit ist die Gewerkschaft noch arbeitskampffäh...