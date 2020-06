An die Wand gefahren

Von 2010 bis 2018 regierte in Griechenland die Troika aus Internationalem Währungsfonds (IWF), Europäischer Zentralbank (EZB) und EU-Kommission. Drei umfassende »Reformprogramme« wurden in dieser Zeit durch die Athener Institutionen gepeitscht. Wiederhergestellt ist die griechische Souveränität bis heute nicht, denn erst wenn drei Viertel der Schulden beglichen sind, endet die strenge Überwachung. Nun kommt ein Gutachten des früheren EU-Kommissionsvizes Joaquín Almunia zu dem Ergebnis, dass bei der sogenannten Griechenland-Rettung seitens der Troika ziemlich viel falsch gemacht wurde. Die Euro-Gruppe hat derweil am vergangenen Donnerstag einer Schuldenerleichterung von 748 Millionen Euro zugestimmt.

Angesichts der knapp 340 Milliarden Euro, mit denen Griechenland bei seinen Gläubigern in der Kreide steht, ist die Erleichterung ein Tropfen auf den heißen Stein. Es handelt sich dabei um eine Vereinbarung aus dem letzten Troika-Programm von 2015, die Zinssen...