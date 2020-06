BER des Tages: Hafenkräne

In der Marmelade imperialistischer Länder, hielt der Dichter Peter Hacks (1928–2003) fest, sei kein Obst, in ihrer Wurst kein Fleisch, Autos fahren vom Fließband direkt in die Reparaturwerkstatt und Schnellzüge prallen an Brückenpfeiler. Der weitsichtige Autor schloss daraus, Kunden des Imperialismus hätten nichts mehr zu essen und Schrott zum Gebrauch. Er kannte noch nicht den BER, »Stuttgart 21«, die Elbphilharmonie oder deutsche Elektroautos, schon gar nicht die Firma Liebherr, die in diesem Jahr drei Kräne in Rostocker Hafenbecken versenkt hat.

Es begann Ende Januar,...