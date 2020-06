Profite vor Mieterinteressen

Das Wort Privatvermieter vermittelt den Eindruck, es handle sich dabei stets um kleine »Hobbyvermieter«, die nur eine oder zwei Wohnungen besitzen. Von Lobbyverbänden wie »Haus & Grund« wird gerne die romantische Erzählung der alten Oma verbreitet, die Wohnungen vermietet, um ihre Rente aufzubessern. Dieser Mythos hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Gerade bei den Privatvermietern in Berlin handelt es sich meist um Großwohnungseigentümer. Ein gutes Beispiel dafür ist Gijora Padovicz, der in Berlin mehrere hundert Mietshäuser sein Eigentum nennt.

Üblich für diese Sorte von Besitzenden ist, dass sie ihre Identität oft hinter einer Vielzahl von Tochtergesellschaften verschleiern. So auch Padovicz. Das Blog »Padowatch« fasst seine Geschäftsstrategie so zusammen: »Vermietung – Entmietung. Verfall – Sanierung. Abriss – Neubau.« Zum einen erhöhe er kontinuierlich die Mieten und spare sich die nötigen Instandhaltungen, so dass die Häuser verfallen. Zum...