Zurechtgelegte Geschichte

Die große Feier, die am 8. Mai 2020 in Berlin stattfinden sollte, musste wegen der Coronapandemie ausfallen – zum Glück, wie man wohl sagen kann. Der Bundespräsident spricht in seiner aufgezeichneten Rede davon, dass »wir gemeinsam erinnern« wollten – so steht es ohne Reflexivpronomen und Bezugsobjekt da.¹ Zwar wird eingangs der Anlass der Feier genannt: das »Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft«, das Ende der »Bombennächte und Todesmärsche« sowie der deutschen Verbrechen und das Ende des »Zivilisationsbruchs der Schoah«. Dennoch werden vor allem der abstrakte Akt des Erinnerns und die Gemeinsamkeit, mit der dieser erfolgen soll, betont.

Eingeladen waren die Alliierten, »die diesen Kontinent (...) befreit haben«, die Partner, die trotz deutscher Besetzung und beispielloser Verbrechen »zur Versöhnung bereit« waren, sowie »die Älteren (...) die jene Zeit selbst miterlebt haben, Hunger, Flucht, Gewalt, Vertreibung«. Und schließlich sollten auch ...