Die Wahrheit über den 31. Spieltag

Das Lustige am Videobeweis ist, dass er das zentrale Argument sowohl seiner Befürworter als auch seiner Gegner ad absurdum führt. Was ist mit der entweder bejubelten oder verdammten vollständigen Transparenz? Man kann Hunderte Male vor- und zurückspulen, den Bewegungsablauf verlangsamen und beschleunigen oder sich aus verschiedenen Perspektiven anzeigen lassen, es bleibt ein Bereich des Unentscheidbaren. Denn die Menge der vorstellbaren Bewegungen auf dem Rasen übersteigt einfach das im Regelwerk Festgelegte. So muss eben entschieden werden. Ungerecht ist das meistens.

Selbst nachdem die gleichen Bilder immer wieder über den Bildschirm flimmerten, war es nicht zu erkennen, ob Rafael Czichos vom Kölner Effzeh den Ball sehr geschickt mit angelegten Arm Richtung Eckfahne befördert hatte oder doch schlicht mit so großer Wucht angeschossen worden war, dass es den Arm vom Körper wegschleuderte. Oder ob der Frankfurter Stürmer Bas Dost tatsächlich durch eine min...