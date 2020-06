Überraschung für die Junker

Die meisten Zeitgenossen wissen über den Kapp-Putsch, der vor über 100 Jahren die junge deutsche Republik erschütterte, allenfalls noch dies: Dass in Berlin die Regierung von putschenden Militärs vertrieben wurde, ein Generalstreik den Putsch zu Fall brachte und im Ruhrgebiet eine Rote Armee entstand.

Was aber – zum Beispiel – in diesen Tagen in Nordostdeutschland geschah, dass dort nicht nur der Streik, sondern auch der bewaffnete Widerstand gegen den rechten Putsch ähnlich stark war wie im Ruhrgebiet, weiß heute kaum noch jemand. Lokal- und Regionalstudien zum Kapp-Putsch gibt es nach der Abwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft so gut wie keine mehr.

Das neue Buch von Günter Gleising schließt also eine Lücke. Der Autor unternimmt es, anhand der noch vorhandenen Gräber und der – nach 1990 vielfach zerstörten – Gedenktafeln und -steine die Ereignisse in Mecklenburg und Pommern nachzuerzählen. Die Methode hatte er (zusammen mit Anke Pfromm) schon vor ein...