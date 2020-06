Ungestutzter Flügel

In diesen Tagen erscheint im Hamburger VSA-Verlag die Flugschrift »Die Höcke-AfD. Vom gärigen Haufen zur rechtsextremen ›Flügel‹-Partei« von Hajo Funke. Wir veröffentlichen daraus in redaktionell gekürzter Fassung das Kapitel »Rechte Dynamik und Schwächen der Demokratie seit 2014«. Wir danken Verlag und Autor für die Genehmigung zum Abdruck.(jW)

Der erste öffentliche Auftritt der Bewegung der »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands« (Pegida) unter der Leitung von Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz am 20. Oktober 2014 löste in Dresden noch vor den Flüchtlingsdebatten der Jahre 2015 und 2016 eine riesige Resonanz aus. Ebenso das gewalttätige Vorgehen der sogenannten Hooligans gegen Salafisten, kurz Hogesa, wenige Tage danach, am 26. Oktober 2014 in Köln. In den folgenden Monaten schürten sie alsbald mit Unterstützung des »Flügels« der AfD in bis dahin ungeahnter Weise Ressentiments.

Stufenweise Radikalisierung

Der im Frühjahr 2015 ge...