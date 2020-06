Die Kraft, verletzlich zu sein

Mein Freund J. wurde vor einer Woche beerdigt. Es war ein sonniger Frühlingstag, der Friedhof liegt am Rande des Ruhrgebiets, mitten im Grünen. Wir hörten seine Lieblingsmusik, und da er Irland, England und Schottland, alles Keltische liebte, auch noch einmal »Celtic Ray« von Van Morrison: »Ireland, Scotland, Brittany and Wales / I can hear those ancient voices calling / ›Children, children, children …‹« Morrison überführt die Worte irgendwann in puren, wortlosen, stimmlichen Ausdruck. »The inarticulate speech of the heart« hat er selbst das einmal genannt, die unartikulierte Sprache des Herzen.

Die in London lebende Irin Brigid Mae Power singt ähnlich lautmalerisch, auch wenn ihre Stimmfärbung sich zu der von Van Morrison verhält wie Kirchenglocken zu Küsterkeller. Manchmal singt sie die ganze Melodie noch einmal ohne Worte nach, manchmal einzelne Zeilen; manchmal nimmt ihr freies Singspiel den Songtext emotional vorweg. »Head Above the Water«, das neue ...