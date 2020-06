Ehrenmann des Tages: Philipp Amthor

Für besonders wirtschaftsfreundliche Politiker ist es ein hartes Stück Arbeit, hinter dem mühsam gepflegten Image des Saubermanns reichlich Pfründe abzusichern. Philipp Amthor hat auch hier das CDU-Handwerk von der Pieke auf gelernt: Der Bundestagsabgeordnete aus Ueckermünde hat nun im zarten Alter von 27 Jahren die erste Korruptionsaffäre an der Backe. Der Spiegel grub sie aus und versetzte so am Wochenende das politische Berlin in Aufruhr.

Amthor soll Lobbyarbeit für das New Yorker US-Unternehmen Augustus Intelligence gemacht haben. Laut Spiegel warb er 2018 bei...