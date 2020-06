Zum Inhalt dieser Ausgabe | An mehreren Fronten Autonomieregion in Nordostsyrien kämpft militärisch gegen IS und ökonomisch gegen Sabotage, Inflation und US-Sanktionen Nick Brauns In der als Rojava bekannten Autonomieregion im Nordostsyrien führen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) derzeit einen großangelegten Einsatz mit rund 6.000 Soldaten gegen Untergrundzellen des »Islamischen Staates« (IS) durch. Bislang wurde bei der Operation, die von der US-Luftwaffe unterstützt wird, ein 175 langer und 60 Kilometer breiter Gebietsstreifen im Wüstengebiet um Deir Al-Sor durchkämmt. Dabei seien 65 IS-Stellungen durchsucht, große Mengen Sprengstoff und Munition beschlagnahmt und 110 mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz gefangengenommen worden, zog die Sprecherin des Militärrates von Deir Al-Sor, Lilwa Abdullah, auf einer Pressekonferenz Mitte vergangener Woche Zwischenbilanz. Sicherheitskräfte haben zudem damit begonnen, das Flüchtlings- und Internierungslager Al-Hol in der Provinz Hasaka zu durchsuchen und die dort festgehaltenen Frauen und Kinder von IS-Kämpfern zu registrieren. IS-Anhängerinnen hatten zuvor monatelang die K...

