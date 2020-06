Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bürgerliches Neonaziauffangbecken CDU Sachsen-Anhalt: Immer wieder Vorstöße nach rechtsaußen Susan Bonath Schwarz und braun gesellt sich gern. Sachsen-Anhalts Innenminister und CDU-Chef Holger Stahlknecht hat jede Menge damit zu tun, den Rechtsaußenflügel in seiner Partei im Zaum zu halten. Doch der sorgte trotzdem immer wieder für Aufsehen – schon lange bevor die Neonazivergangenheit und Mitgliedschaft in einem mutmaßlich rechtes Netzwerk des ehemaligen CDU-Kommunalpolitikers Robert Möritz und die faschistischen Ambitionen seines Parteikollegen Kai Mehliß bekanntgeworden waren. So kam es immer wieder vor, dass große Teile der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der AfD stimmten, beispielsweise beim Zustandekommen einer Enquetekommission »zur Untersuchung von Linksextremismus« im Land an der Mittelelbe im Jahr 2017. Auch die Wortwahl einiger ...

Artikel-Länge: 2398 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen