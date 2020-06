Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. Juni 2020, Nr. 136

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Große Sklavenrepublik« In seinem ersten Artikel für die Wiener Tageszeitung Die Presse untersuchte Karl Marx 1861 Vorgeschichte und Verlauf des US-Bürgerkriegs. Ein Auszug (Teil I) (...) Auf die Frage nach dem Prinzip des Amerikanischen Bürgerkrieges antwortet die Schlachtparole, womit der Süden den Frieden brach. (Alexander) Stephens (1812–1883), der Vizepräsident der südlichen Konföderation, erklärte im Sezessionskongress, das unterscheide wesentlich die zu Montgomery neu ausgeheckte Konstitution (Verfassung der Südstaaten vom 11. März 1861, jW) von der Konstitution (US-Verfassung von 1787, jW) der (George) Washingtons (1732–1799, erster US-Präsident 1789–1797, jW) und (Thomas) Jeffersons (1743–1826, dritter US-Präsident 1801–1809, jW) , dass jetzt zum ersten Mal die Sklaverei als ein in sich selbst gutes Institut und als das Fundament des ganzen Staatsgebäudes anerkannt sei, während die revolutionären Väter, Männer, befangen in den Vorurteilen des achtzehnten Jahrhunderts, die Sklaverei als ein von England importiertes und im Laufe der Zeit zu beseitigendes Übel behandelt hätten. Ein anderer Matador des Südens, Herr (Leonidas) Sp...

