Bukowski am Fenster

Ein kurzer Blick auf meine Bücherwand genügt, um mich daran zu erinnern, dass ich Carl Weissner eine Menge großartige Leseerlebnisse verdanke. Kein Schriftsteller, der mächtig Buchrücken ziert, aber mein Blick schweift von der altrosa Burroughs-Ausgabe von 1978 über die Kiffergeschichten in »M’hashish« von Mohammed Mrabet und Paul Bowles zu den kultigen Ausgaben von Gasolin 23, weiter zu Robert Lowry und verweilt auf den schwarzweißen Buchrücken eines Charles Bukowski. Die meisten der Bücher begleiten mich seit einer Zeit, in der ich, ob der puren Sprachgewalt dieser Autoren, keinen Gedanken an den Übersetzer verschwendete. Heute weiß ich, dass ohne Carl Weissner und seine »Dirty young tongue«, wie Wolf Wondratschek seine Übersetzungen mal beschrieb, die deutsche Literaturlandschaft auf jeden Fall biederer und weniger straßenpflastertauglich geblieben wäre. Zu einer Zeit, als sich in der fränkischen Provinz die Gruppe 47 zum letzten Mal als das Nonplusult...