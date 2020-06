Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. Juni 2020, Nr. 136

Zum Inhalt dieser Ausgabe | In der Abwärtsspirale Wirtschaftseinbruch in Großbritannien Christian Bunke Das Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens ist im April um 20 Prozent gesunken – ein derartiger Absturz ist in der britischen Wirtschaftsgeschichtsschreibung einmalig. Kaum ein Wirtschaftsbereich bleibt davon unberührt, nur die Pharmaindustrie ist um satte 15,4 Prozent gewachsen – Corona sei Dank. Krisengewinner gibt es immer. Doch das Gesamtbild ist düster, die Finanzkrise von 2008 wirkt dagegen wie ein Kindergeburtstag. Der für die Wirtschaft der Insel zentrale Dienstleistungssektor ist im April um 19 Prozent geschrumpft, die Produktion der Automobilindustrie um 28,3 und die der Baubranche um sagenhafte 28,3 Prozent abgesackt. Da ist es aus der Sicht britischer Unternehmer nur ein schwacher Trost, dass es um die Euro-Zone nur geringfügig besser bestellt ist. Um 17,1 Prozent ist dort die Industrieproduktion im April geschrumpft. Der Wirtschaftseinbruch trifft ein Land, das seit 2008 eines der härtesten Kürzun...

