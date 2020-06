Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. Juni 2020, Nr. 136

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Was will man da auch anderes erwarten?« Verbindungen von Bundeswehr und rechter Prepperszene erneut aufgedeckt. Konsequenzen nicht in Sicht. Ein Gespräch mit Kerstin Köditz Markus Bernhardt Mitglieder der Burschenschaft »Germania« in Leipzig sollen sich auf einen »Tag X« vorbereitet und Planungen für einen »Rassenkrieg« betrieben haben. Das ergab eine jüngst veröffentliche Recherche der Taz. Welche Informationen haben Sie zu diesem Komplex? Inzwischen kennen wir zusätzliche Auszüge aus den umfangreichen Chatprotokollen, die die antifaschistische Recherchegruppe »Sachsen-Anhalt rechtsaußen« vorgelegt hat. Demnach handelt es sich um eine zahlenmäßig zwar kleine, allerdings bestens vernetzte Gruppe. Teilweise sind Mitglieder seit langen Jahren als Aktivisten der extremen Rechten bekannt. Die Verflechtungen reichen von AfD bis CDU. Ein Aktivist ist sogar Funktionär im Arbeiter-Samariter-Bund, der eigentlich sozialdemokratische Traditionen hat. In den Chats äußern sich die Mitglieder gewaltbereit. Sie sind auch in der Lage, Gewalt auszuüben, da sie schwer bewaffnet sind. Aus den geleakten Dokumenten können wir die Aktivitäten bis 2016 nachvollzie...

Artikel-Länge: 3958 Zeichen

