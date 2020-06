Justizfarce in Kiew

In der Ukraine ist das erste von etwa 20 Ermittlungsverfahren gegen Expräsident Petro Poroschenko in ein konkretes Stadium getreten. Für Dienstag war Poroschenko zur Generalstaatsanwaltschaft vorgeladen, wo er in Begleitung seines Anwalts erschien. Ihm wurde mitgeteilt, gegen ihn bestehe der Verdacht, seine Kompetenzen durch eine Personalentscheidung im Jahre 2018 überschritten zu haben. Der Termin dauerte nur wenige Minuten. Sein Anwalt bemängelte, die Vorladung sei in einer anderen Sache erfolgt, und außerdem stehe Poroschenko als gegenwärtigem Parlamentsmitglied zu, dass der Verdacht ihm gegenüber durch die Generalstaatsanwältin persönlich eröffnet werden müsse. Der ehemalige Präsident weigerte sich, den Eröffnungsbeschluss entgegenzunehmen, und verließ das Gebäude im Laufschritt.

Der konkrete Vorwurf gegen Poroschenko ist obskur. Es geht um die Ernennung von Sergej Semotschko zum Chef der ukrainischen Auslandsspionage im Jahr 2018. Sie soll entgegen d...