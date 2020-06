Ausverkauf in Unterföhring?

Ab September soll alles besser werden. Derzeit leidet die Pro sieben-Sat.1 Media SE unter der Coronapandemie: Die Werbeerlöse, an denen das Fernsehgeschäft hängt, sind um 40 Prozent eingebrochen. Aber für Herbst sei man optimistisch, dass das Geschäft wieder anzieht. Das verkündete der neue Vorstandsvorsitzende Rainer Beaujean am Mittwoch auf der Onlinehauptversammlung (siehe jW vom 11.6.). Nur ist Corona nicht das einzige Problem, das der Konzern mit Sitz in Unterföhring am Stadtrand von München hat.

Das Unterhaltungsunternehmen betreibt die namensgebenden Fernsehsender, die Streamingplattform »Joyn«, den Erotikversand »Amorelie«, die Kuppelplattform »Parship«, diverse Filmproduktionsfirmen und vieles andere. Der Umsatz war zwar im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen, der Nettoprofit lag mit 250 Millionen Euro allerdings um 39 Prozent niedriger als 2018.

Die mageren Geschäftszahlen sind indessen nicht das Thema, mit dem der...