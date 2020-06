Warten auf Gerechtigkeit

In Israel gehen die Proteste wegen des Todes eines Palästinensers mit Autismus weiter: Der 32jährige Iyad Halak war in Ostjerusalem am 30. Mai auf dem Weg zur Einrichtung für Menschen mit besonderem Förderbedarf von israelischen Einsatzkräften erschossen worden. In Städten mit größerer palästinensischer Bevölkerung wie Jaffa, Haifa und Jerusalem gingen auch am Dienstag Hunderte Menschen die zweite Woche in Folge auf die Straße, um gegen Polizeigewalt vor allem gegen Palästinenser im Land zu demonstrieren. Wie die englischsprachige Onlinezeitung Times of Israel am 10. Juni berichtete, seien bei den Protesten in Jerusalem sechs M...