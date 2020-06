Suche nach Antworten

Italiens parteiloser Premierminister Giueseppe Conte, Gesundheitsminister Roberto Speranza (Linkspartei LeU) und die parteilose Innenministerin Luciana Lamorgese werden am heutigen Freitag von der Staatsanwaltschaft Bergamo in der Lombardei als Zeugen zu einer Anzeige gegen Unbekannt gehört. Den Behörden wird darin mit Blick auf die zahlreichen Toten in Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 »Fahrlässigkeit und Inkompetenz« vorgeworfen, wie die italienische Nachrichtenagentur am Donnerstag ANSA berichtete.

Hinterbliebene von Opfern der Pandemie hatten sich an die Justiz gewendet. »Fünfzehn Tage absoluter Trägheit« hätten es der Virusinfektion ermöglicht, sich »frei und unkontrolliert auszubreiten«, hieß es von der Gruppe »Noi Denunceremo« (Wir werden anklagen), die aus Angehörigen von Menschen besteht, die an Covid-19 gestorben sind. »Wir sind alle aus der Gegend um Bergamo und haben ähnliche Geschichten, Geschichten von Familientragödien«, wird die Lei...