Zum Inhalt dieser Ausgabe | Blockwarte und Sittenwächter Türkei: Regierung plant Schaffung paralleler Polizeistrukturen. Gesetz verabschiedet Nick Brauns In der Nacht zum Donnerstag verabschiedete das türkische Parlament mit den Stimmen der regierenden Allianz aus AKP und MHP eine Gesetzesinitiative, Nachbarschaftswächter künftig mit Befugnissen als Hilfspolizisten auszustatten und personell wesentlich aufzustocken. Innenminister Süleyman Soylu bestätigte, dass das Vorhaben direkt auf einen Wunsch von Recep Tayyip Erdogan zurückgehe. Die Opposition sieht darin einen Versuch des Staatspräsidenten, der angesichts der jahrzehntelangen Unterwanderung der regulären Polizeikräfte durch die Gülen-Bewegung und des Putschversuches vor vier Jahren den regulären Sicherheitskräften misstraut, eine auf ihn eingeschworene parallele Polizeitruppe zu schaffen. Nachbarschafts- oder Nachtwächter gab es jahrzehntelang in der Türkei. In der Regel handelte es sich um ältere »Onkel«, die mit Knüppel und Trillerpfeife durch Wohngebiete patrouillierten und nach Einb...

