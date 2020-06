»Diese Menschen stehen vor dem Nichts«

In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá gibt es derzeit soziale Proteste, die in Verbindung mit der Coronapandemie stehen. Was sind die Gründe dafür?

Seit Beginn der Ausgangssperre wird vor allem in den Stadtteilen im Südosten und Südwesten protestiert. Die Menschen, die dort wohnen, leben von der Hand in den Mund: Sie sind unter anderem mobile Verkäufer, Bauarbeiter, Haushaltshilfen oder Müllsammler und haben jetzt nicht die Mittel, um zu überleben. Bereits vor einigen Wochen kam es dort zu einem Abrutschen der städtischen Mülldeponie, wovon die Anwohner stark betroffen waren. Sie mussten mobilisieren und protestieren, um die Hilfe des Bezirks einzufordern.

Darüber hinaus hat die Stadt in der südwestlichen Peripherie Bogotás gegen Widerstand informelle Siedlungen räumen lassen, die sich auf geologisch instabilem Grund und in ökologisch geschützten Gebieten befanden. Dort haben sich Menschen angesiedelt, weil Kriminelle sich als Landbesitzer ausgegeben u...