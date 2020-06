Zum Inhalt dieser Ausgabe | Und fast jede verdient Fußballbundesliga: Der Paderborner Klaus Gjasula könnte den Rekord für die meisten gelben Karten in einer Saison brechen Rouven Ahl Den ungeschriebenen Regeln dieser Bundesligasaison kann selbst die Coronakrise nichts anhaben: An jedem Spieltag kassiert Werder Bremen einen Treffer nach einem hohen Ball, Robert Lewandowski erzielt mindestens ein Tor – und Klaus Gjasula sieht eine gelbe Karte. 26mal stand der defensive Mittelfeldspieler in dieser Saison für Aufsteiger SC Paderborn 07 auf dem Platz. Beim 1:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende bekam Gjasula von Schiedsrichter Deniz Aytekin dabei bereits die 16. Verwarnung. Damit hat er den von Tomasz Hajto gehaltenen Gelbe-Karten-Rekord (1998/99 für den MSV Duisburg) eingestellt. Stolz war Gjasula ob seiner »besonderen Leistung« natürlich nicht. »Es ist jetzt, wie es ist. Der Rekord wurde eingestellt – und damit hat sich’s auch«, sagte der 30jährige. »Das ist mein ...

Artikel-Länge: 2491 Zeichen

