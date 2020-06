Die Lust an der Überschreitung

Eines Tages geht sie nicht mehr zur Schule. Statt dessen setzt sie sich im Park auf eine kleine Lichtung hinter den Büschen, die sie von nun an jeden Morgen aufsucht. Dann steht plötzlich ein älterer Mann vor ihr. Mit dieser Begegnung beginnt der Roman »Quasi« von Sara Mesa, der nach seiner Protagonistin benannt ist. Die beiden treffen sich von nun an täglich und nennen sich »Quasi« – sie ist 13 und somit »quasi 14« Jahre alt – und »Alter« – er ist bereits 54. Eine Konstellation, die die Lektüre von der ersten Seite an unangenehm macht.

Dabei tun sie nichts anderes, als auf dieser Lichtung zu sitzen und zu reden. Der Alte trägt immer den gleichen Zweiteiler, einen aus der Mode gekommenen, schmuddeligen Anzug. Und er erzählt, hält lange Monologe über die beiden einzigen Themen, die ihn interessieren: Vögel und Nina Simone. Über diese Gespräche kommen sie langsam ins Persönliche. Es kristallisiert sich heraus, dass Quasi die Schule unter anderem deswegen sc...