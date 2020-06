Taktische Schwarzmalerei

Zu den finstersten Farbtönen griffen die Repräsentanten der EU-Handelskammer in China, als sie am Mittwoch die Ergebnisse ihrer jährlichen Umfrage zum Geschäftsklima in der Volksrepublik vorstellten. Für die dort ansässigen Unternehmen sei die Ungewissheit so groß »wie seit Generationen nicht mehr«, klagte deren Vizepräsidentin Charlotte Roule: Sie »tappen im dunkeln«. Die Coronakrise schade dem Geschäft ganz gewaltig: »Lieferketten sind unterbrochen, die Nachfrage bricht ein, und die Aussichten sind düster.« Es komme hinzu, dass sich der chinesische Markt in hohem Tempo auf ein Modell à la »eine Wirtschaft, zwei Systeme« hinbewege: Neben privaten Firmen gebe es bekanntermaßen die Staatsbetriebe, die mit »alarmierender Geschwindigkeit« immer größere Marktanteile übernähmen. Das sei ein »beunruhigender Trend«, befand Roule. Wer ihre Schilderungen las, konnte fast den Eindruck gewinnen, EU-Unternehmen in China stünden hart am Abgrund.

Wer sich allerdings di...