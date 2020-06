Zum Inhalt dieser Ausgabe | Proteste, Streiks, Flucht Tunesien: Soziale und wirtschaftliche Probleme nehmen zu. Migranten besonders betroffen Sofian Philip Naceur, Tunis Tunesien hat die erste Welle der Covid-19-Pandemie mit einem blauen Auge überstanden. Auch dank des Krisenmanagements der Regierung, das sich gesundheitspolitisch hatte beraten lassen, stand das schlecht ausgerüstete Gesundheitssystem nie ernsthaft vor dem Kollaps. Die proaktiv agierenden Behörden hatten vorzeitig strikte Restriktionen erlassen und deren Einhaltung teils rigoros kontrolliert. Trotz der zwischenzeitlich spürbaren Nervosität der Regierung von Premierminister Elyes Fakhfakh blieb die Gesundheitskrise praktisch durchgängig unter Kontrolle. Heute sind die bleiernen Wochen des Lockdowns vorbei, die Straßen sind wieder voller Leben. Seit einer Woche sind Cafés, Restaurants und Moscheen vollständig geöffnet. Am Montag wurde auch die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Die letzte neu entdeckte Coronavirusinfektion liegt sechs Tage zurück. Insgesamt zählten Tunesiens Behörden 1.087 Infizierte und 49 Tote. Nur noch 56 Fälle seien aktiv, so das Ges...

